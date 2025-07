A seleção feminina do País de Gales viveu momentos de tensão esta terça-feira após o autocarro da formação helvética ter estado envolvido num acidente quando estava a caminho de um treino de preparação para o jogo contra França, marcado para esta quarta-feira, em St. Gallen, no âmbito do Campeonato da Europa.

O acidente ocorreu no início da tarde, quando o veículo que transportava as jogadoras e a comitiva técnica se deslocava para o estádio onde seria realizada a sessão de treino. A Federação de Futebol do País de Gales (FAW) confirmou o incidente em comunicado, garantindo que todas as passageiras do autocarro – assim como os ocupantes do outro veículo envolvido – sairam ilesas. No entanto, segundo a BBC Sport, uma ambulância foi chamada ao local para prestar assistência ao condutor do segundo carro.

O susto levou ao cancelamento do treino e a FAW optou por levar as jogadoras de volta ao «quartel-general» para que possam recuperar emocionalmente antes do desafio frente às francesas.

A selecionadora Rhian Wilkinson e a jogadora Angharad James não estavam no autocarro, uma vez que seguiam num carro separado para uma conferência de imprensa. Wilkinson admitiu não ter muitos detalhes sobre o ocorrido, mas sublinhou que neste momento «o futebol é secundário».