Países Baixos e Suécia empataram na noite deste sábado a um golo (1-1), no jogo que encerrou a primeira jornada do grupo C do Europeu feminino de futebol, o mesmo de Portugal, que horas antes empatou 2-2 com a Suíça.

No duelo entre o primeiro campeão europeu feminino (a Suécia, em 1984) e o atual detentor (Países Baixos, 2017), a equipa nórdica adiantou-se no marcador aos 36 minutos, por Jonna Andersson.

Em Bramall Lane, Sheffield, a seleção dos Países Baixos chegou ao empate final aos 52 minutos, por Jill Roord.

O jogo ficou marcado negativamente para a seleção dos Países Baixos pelas substituições forçadas, por lesão, ambas na primeira parte, da guarda-redes Sari Van Veenendaal (Daphne van Domselaar entrou para o seu lugar ao minuto 22) e da defesa Aniek Nouwen, rendida por Marisa Olislagers aos 41 minutos.

Com este resultado, Portugal, Suíça, Países Baixos e Suécia têm todas um ponto cada.

Na quarta-feira, dia 13, disputa-se a segunda jornada do grupo C: Suécia-Suíça (17h00) e Países Baixos-Portugal (20h00).