A futebolista portuguesa Jéssica Silva estreou-se este sábado, em absoluto na carreira, num Europeu feminino ao serviço da principal seleção de Portugal e marcou, aos 65 minutos de jogo, o 2-2 final que valeu um ponto à equipa comandada por Francisco Neto na primeira jornada do grupo C, ante a Suíça.

A avançada de 27 anos, que representa o Benfica, foi uma das figuras da recuperação portuguesa neste sábado. Marcou o quinto golo da história de Portugal no Europeu, juntando o seu nome aos de Carolina Mendes (x2), Ana Leite (estes apontados no Europeu de 2017) e de Diana Gomes, esta a autora do primeiro golo ante a equipa helvética.

Ora, e foi precisamente por Diana Gomes que Jéssica Silva foi substituída no Europeu de 2017, depois de se ter lesionado poucos dias antes do torneio. Jéssica falhou o primeiro Europeu que teve presença de Portugal e teve de contentar-se com uma participação como comentadora televisiva, acabando a chorar com o golo que garantiu a primeira vitória em fases finais (o apontado por Ana Leite, a 23 de julho de 2017, ante a Escócia, na vitória por 2-1).

A atleta, que tem Cristiano Ronaldo como inspiração máxima, que foi a primeira portuguesa a vencer a Liga dos Campeões e que já se tornou viral nas redes sociais com várias fintas dignas do atual jogador do Manchester United, jogava futebol com laranjas quando era criança, no quintal da avó. O pai, Valter Silva, foi futebolista, mas faleceu antes de Jéssica tornar-se uma das figuras da seleção.

Agora, Jéssica teve finalmente a oportunidade de jogar num Europeu. Esperou cinco anos em relação ao previsto e desejado, mas entrou em cena como titular e a mostrar os seus dotes de goleadora, com uma bela finalização de primeira na área.

Este texto é baseado no perfil de Jéssica Silva, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção portuguesa, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.