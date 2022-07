A seleção feminina portuguesa vendeu cara a derrota (3-2) perante as neerlandesas, atuais campeãs europeias e ainda não hipotecou as hipóteses de chegar aos quartos de final do Campeonato da Europa.

Para isso, as contas são simples, mas olhemos antes para a tabela. Por esta altura, ao fim de duas jornadas, os Países Baixos lideram o Grupo C, com quatro pontos, os mesmos da Suécia, que segue na segunda posição e nesta quarta-feira bateu a Suíça (1-0). A turma das Quinas ocupa o terceiro posto com um ponto e, por fim, surgem as helvéticas.

Desde logo, é preciso ganhar à Suécia na última jornada e, depois, olhar para o outro jogo do grupo. Com um triunfo sobre as nórdicas, Portugal precisa apenas que os Países Baixos não percam perante a Suíça, mas em caso de vitória das helvéticas será a diferença de golos a determinar quem passa. Neste momento, a equipa de Francisco Neto tem uma diferença negativa de um golo, assim como a Suíça.

Os dois jogos decisivos estão marcados para o próximo domingo (17 de julho), às 17h00.

A classificação do Grupo C

1.º: Países Baixos, 4 pontos/2 jogos (4-3)

2.º: Suécia, 4/2 (3-2)

3.º: Portugal, 1/2 (4-5)

4.º: Suíça, 1/2 (3-4)

Resultados:

Portugal-Suíça, 2-2

Países Baixos-Suécia, 1-1

Suécia-Suíça, 2-1

Países Baixos-Portugal, 3-2

Suécia-Portugal (17 de julho)

Suíça-Países Baixos (17 de julho)