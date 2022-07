Depois de ter perdido na primeira jornada, a Itália somou o primeiro ponto no Europeu feminino com um empate frente à Islândia, nesta sexta-feira (1-1). Sara Gama foi uma vez mais titular na squadra azzurra, saíndo ao minuto 58.

Já uma verdadeira lenda do futebol italiano, a capitã da Juventus e da seleção é a primeira mulher vice-presidente do Sindicato de jogadores italiano, e já entrou no Hall of Fame italiano.

Nascida em Trieste há 33 anos, filha de mãe italiana e pai congolês, enquanto crescia era a única rapariga numa equipa de rapazes. E em março de 2018 foi uma das poucas mulheres no mundo a ser reproduzida numa boneca, na campanha da Barbie #MoreRoleModels.

new barbie inspired by Sara Gama, captain of the women's team.#JNews#CurvaScirea pic.twitter.com/oCPVtqBB1d — Juventus Fight Club (@Salah_Almutairi) March 7, 2018

Defesa-central habilidosa, ela também é fã de Ken Follet e é formada em línguas estrangeiras, fluente em inglês, francês e espanhol.

Sara Gama também entrou num clip do Cartoon Network como estrela de uma campanha chamada #iosonodiverso (eu sou diferente). Impulsionadora da campanha para tornar a Serie A feminina profissional, ela disse ao Guardian: «Sou muito prática e olho para as minhas realidades: a primeira coisa de que preciso é ter as mesmas condições de trabalho dos homens, porque o que estamos a fazer é um trabalho.»

Este texto foi baseado no perfil de Sara Gama, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção italiana, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.