Antes quebrar do que torcer. Antes rasgar do que partir? Talvez seja assim para Hanna Glas, a sueca que se acha «a melhor lateral do mundo», algo que não é tipicamente sueco de se dizer.

Nascida em 1993 a jogadora do Bayern Munique, Glas passou pelas maiores provações para singrar no futebol feminino.

Em 2013, aos 20 anos, portanto, já ia com duas lesões nos ligamentos cruzados. Essa segunda, quando se acabara de mudar para o Sunnana SK, obrigou-a a perder toda a temporada sueca. O resultado não foi só a ausência de jogos, foi também a partida do clube.

Em 2015, já no Umea, outra lesão ligamentar. O Umea, porém, renovou-lhe o contrato, mesmo que Glas passasse toda a época em recuperação. O clube viria a descer de divisão, mas a perseverança de Hanna levou-a primeiro ao Eskilstuna United e, depois, ao PSG.

De Paris, passou para Munique, onde ao serviço do Bayern se impôs. Foi campeã alemã e o golo que marcou ao Chelsea nas meias-finais da Liga dos Campeões foi considerado o melhor do torneio.

A melhorar lateral do mundo, segundo ela própria.

