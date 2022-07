A seleção feminina de futebol da Suíça cancelou as atividades agendadas para esta segunda-feira, a dois dias do jogo da segunda jornada do Europeu feminino ante a Suécia, depois de oito jogadoras e 11 funcionários terem apresentado «sintomas gastrointestinais».

Em comunicado, a Federação helvética refere que «oito jogadoras e 11 funcionários da seleção foram isolados entre domingo e segunda-feira de manhã com sintomas gastrointestinais» e que «a sessão de treino planeada para de manhã e outras atividades tiveram de ser canceladas ou remarcadas».

«A situação atual não permite determinar a causa dos problemas gastrointestinais. Os sintomas de vómitos e diarreia foram substanciais, mas até agora curtos. Algumas já apresentavam apenas sintomas leves ou nenhum sintoma hoje de manhã», revelou o médico da equipa, Martin Schober, citado na mesma nota.

A Federação adianta que as 19 pessoas em questão vão permanecer isoladas até que não apresentem mais nenhum sintoma.

No sábado, a Suíça estreou-se no Europeu feminino com um empate 2-2 diante de Portugal.

Tendo em conta esse encontro entre as duas equipas, fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) referiu, à agência Lusa, que não existem casos de doença na seleção portuguesa. «A nossa equipa médica está vigilante e em contacto permanente com o Chief Medical Officer da UEFA. Não temos nenhum caso», referiu a fonte da FPF.

Na quarta-feira, a Suíça defronta a Suécia (17h00), enquanto Portugal joga diante dos campeões europeus Países Baixos (20h00).