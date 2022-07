Sydney Lohmann é um dos 23 nomes da Alemanha no Europeu feminino. A médio ofensivo de 22 anos do Bayern Munique marcou o golo 1000 do clube, estreou-se na Bundesliga aos 16 anos e começa a ganhar o seu espaço na seleção germânica.

Falamos de uma jovem atleta cujos pais se conheceram na Austrália quando viajavam. Viveram um ano no país da Oceânia e foi lá que casaram. É por isso que Lohmann tem o nome da cidade australiana, Sydney.

Clássica box-to-box, que tanto pode jogar ao ataque como fazer o trabalho defensivo, tem na sua capacidade física o atributo que lhe ajuda na recuperação de bolas.

Fora de campo, tem uma curiosidade gastronómica: a sua comida favorita à pizza e anda a tentar fazer a pizza perfeita em casa. Tanto que até comprou um forno extra para fazer a diferença.

No Europeu, Lohmann ainda não conseguiu fazer grandes diferenças: foi suplente utilizada em três dos cinco jogos até à final, jogou apenas cerca de meia-hora, mas a maior parte dos minutos até foi na meia-final contra a França.

Agora, segue-se a final contra Inglaterra, às 17 horas de domingo.

Este texto foi baseado no perfil de Sydney Lohmann, que pode ler no dossier dedicado às 23 jogadoras da seleção alemã, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português para partilha de informação relativa ao Euro 2022 feminino.