A Seleção Nacional de sub-17 venceu este domingo a Alemanha por 2-1 na terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato da Europa do escalão, garantindo um lugar nas meias-finais.

Depois de um início de jogo frenético com boas oportunidades de parte a parte, o jogo acalmou pouco depois dos 20 minutos do encontro e os golos apenas surgiram no segundo tempo.

A Alemanha adiantou-se no marcador por Isbruch [72m], no entanto, Portugal reagiu já perto do final com dois golos. Chlemik [77m] igualou o encontro e Banjaqui [90m] completou a reviravolta depois de um excelente contra-ataque da Seleção Nacional.

Com esta vitória, Portugal apurou-se para as meias-finais do Campeonato da Europa de sub-17, no segundo lugar do grupo A, e espera agora pelo vencedor do Grupo B que será discutido entre a Itália e a Bélgica.