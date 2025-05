A seleção francesa de sub-17 garantiu esta quinta-feira o apuramento para a final do Campeonato da Europa do escalão depois de vencer a congénere belga por 3-2.

Num jogo com poucas oportunidades, os gauleses chegaram à vantagem depois do golo do remate forte Camara [42m]. Mas os festejos duraram pouco tempo. Wins rematou fora da área, e o mesmo Camará jogou a bola com o braço cometendo grande penalidade. Noah Fernandez [42m] converteu e levou o resultado empatado para o intervalo.

No segundo tempo, dois golos de rajada por Matondo [50m] e Nguessan [54m] anestesiaram a reação da Bélgica. No entanto, os «diabos vermelhos» reagiram conseguiram reduzir a desvantagem no marcador. Wins [79m] com um livre frontal irrepreensível voltou a dar esperança à Bélgica.

A reação belga já veio tarde e os franceses conseguiram mesmo carimbaram o apuramento para a final do Campeonato da Europa de sub-17, depois de no ano passado, não terem conseguido passar da fase de grupos.

A França já conquistou a competição por três vezes, em 2004, 2015 e 2022, e aguarda pelo vencedor da outra meia-final, entre Portugal e Itália, que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.