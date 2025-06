A Espanha qualificou-se esta segunda-feira para a final do Campeonato da Europa de Sub-19 que está a decorrer na Roménia, ao bater a Alemanha num jogo de loucos, com um total de onze golos. Os alemães estiveram por três vezes em vantagem no marcador, a última delas já no prolongamento, mas os espanhóis acabaram por vencer por 6-5, com um golo aos 119 minutos.

Uma meia-final, disputada em Bucareste, que até começou de forma tranquila, com a Alemanha a adiantar-se no marcador, aos 28 minutos, por Mörstedt, mas com a Espanha a empatar, já na segunda parte, aos 61 minutos, com Pablo Garcia a marcar um golo olímpico, de canto direto. O jogador do Betis apresentava-se aqui para o que viria a ser um jogo de sonho.

A Alemanha ainda recuperou a vantagem, aos 78 minutos, por El Mala, mas a Espanha promoveu uma reviravolta, já em tempo de compensação, com dois golos do tal Pablo Garcia que, desta forma, completou um hat-trick. Tudo parecia encaminhado para a vitória da Espanha, mas a Alemanha ainda empatou, já aos 99 minutos, com um autogolo de Casas.

Com 3-3 no final do tempo regulamentar, com três golos já depois dos 90, a Espanha voltou a passar para a frente do Marcador, aos 97 minutos, por Tomi Marqués, mas a Alemanha voltou a baralhar tudo, com mais dois golos de Moerstedt, que também completou um hat-trick, o segundo neste jogo.

Aos 107 minutos, a Alemanha vencia por 5-4, mas seriam os espanhóis a festejar, com Virgili a empatar (113m) antes de Pablo Garcia (119m), outra vez ele, completar o histórico póquer, ao marcar o golo da vitória aos 119 minutos.

Um jogo inesquecível para Pablo Garcia, com um golo olímpico e um póquer que permitem à Espanha seguir para a final onde irá discutir o título com o vencedor do embate entre os Países Baixos e a Roménia.