A seleção feminina portuguesa de sub-19 estreou-se na fase final do Campeonato da Europa com uma derrota diante da tricampeã Espanha (0-2), em Mielec, na ronda inaugural do Grupo B.

Face à grande favorita do torneio, Portugal até fez um jogo positivo, mas não o suficiente para manter a partida equilibrada.

As espanholas chegaram à vantagem de grande penalidade, a fechar a primeira parte, quando Portugal ainda discutia o resultado. Na segunda metade, a seleção espanhola fixou o 2-0 final, com as portuguesas a disporem de oportunidades para marcar, mas sem sucesso.

Portugal conteve bem a pressão inicial de Espanha e teve alguma qualidade no ataque, com transições rápidas, criando mesmo duas boas ocasiões de golo.

Primeiro, num cabeceamento de Maísa Correia, aos 16 minutos, e depois em remate ao lado da mesma jogadora, após grande jogada de Carolina Santiago.

As portuguesas acabaram por sofrer um golo de penálti e foram para o intervalo em desvantagem. Daniela Agote converteu o castigo a favor das espanholas, aos 44 minutos.

Após o intervalo, a Espanha acelerou o ritmo e voltou a marcar, aos 57 minutos, por Alara Aguirrezabala.

A desvantagem de dois golos não anulou o bom jogo das portuguesas, sobretudo depois das substituições feitas pela selecionadora Marisa Gomes. As recém-entradas Lara Martins, Carolina Tristão e Marta Gago deram novo fôlego à equipa.

O próximo encontro de Portugal é com a Inglaterra, já na próxima quarta-feira.