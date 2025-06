A seleção feminina de Espanha voltou a conquistar o Europeu de Sub-19, pela quarta vez consecutiva, ou melhor, pela sexta vez nos últimos sete anos, ao bater a França com um categórico 4-0, na competição que terminou esta sexta-feira na Polónia.

Librán, com um remate de fora da área, abriu o marcador aos 23 minutos, enquanto Agote, num lance individual, aumentou a vantagem das espanholas aos 35.

A França, a única seleção que já conseguiu quebrar o domínio espanhol nesta competição, com a vitória no Europeu de 2019, não conseguiu reagir e consentiu mais dois golos na segunda parte. Serrajordi fez o terceiro aos 69, enquanto Noemi deu tons de goleada ao resultado final, com o quarto golo, aos 87.