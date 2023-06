Abel Ruiz fez história no Euro sub-21, ao marcar o golo mais rápido de sempre em fases finais da competição.

O avançado do Sp. Braga marcou logo aos 20 segundos na vitória de Espanha sobre a Croácia precisamente por 1-0.

Além de Abel Ruiz, Victor Gómez, lateral também dos arsenalistas, alinhou de início no encontro da segunda jornada do Grupo B, que permitiu à «Roja» selar já o apuramento para a fase seguinte.

No outro jogo do mesmo grupo, a Ucrânia bateu a anfitriã Roménia por 1-0 (autogolo de Dican aos 89m) e também garantiu a passagem aos quartos de final, faltando apenas decidir quem, entra espanhóis e ucranianos, passa à fase seguinte na condição de líder do grupo.