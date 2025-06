A Inglaterra venceu este sábado a Alemanha por 3-2 e conquistou o Campeonato da Europa de sub-21 pela segunda vez consecutiva, o quarto da história da competição.

Os ingleses entraram melhor no encontro e logo aos 25 minutos já venciam por 2-0 a congénere alemã. Aos cinco, e depois de uma jogada de insistência, Harvey Elliott foi o mais esclarecido e atirou rasteiro para o fundo das redes germânicas. O mesmo Elliott com um grande passe iniciou a transição mortífera que deu o 2-0 à Inglaterra por intermédio de Hutchinson.

Ainda antes do intervalo, a Alemanha reagiu. Weiper (45m+1) com uma grande impulsão reduziu a desvantagem no marcador ao corresponder da melhor forma ao cruzamento de Nebel.

No segundo tempo, e depois de assistir, Nebel (61m) com o «golo da noite» fez o empate e levou o jogo para prolongamento sem antes do final, o avançado de 22 anos ter acertado em cheio na trave inglesa.

Já no tempo extra, Morton colocou a bola em cheio na cabeça de Rowe, e o avançado do Marselha a cabecear para o golo do título aos 93 minutos.

Com este triunfo, a Inglaterra repete o título conquistado em 2023 e sagra-se bicampeã da Europa de sub-21.