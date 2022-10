Portugal ficou no grupo A da fase final do Campeonato da Europa de sub-21 e vai defrontar Geórgia, Bélgica e Países Baixos, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Bucareste, na Roménia.



A seleção nacional, vice-campeã da Europa, vai estar presenta no jogo inaugural frente à Geórgia, co-anfitriã da prova, na Roménia, a 21 de junho. A equipa de Rui Jorge volta a jogar dia 24 e fecha a fase de grupos no dia 27.



A final do Europeu está agendada para o dia 8 de julho.



O quadro completo do sorteio da fase final do Euro sub-21:



Grupo A: Geórgia, Bélgica, Países Baixos e Portugal



Grupo B: Roménia, Ucrânia, Croácia e Espanha



Grupo C: Israel, República Checa, Inglaterra e Alemanha



Grupo D: Noruega, Suíça, Itália e França