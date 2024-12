Portugal ficou no grupo C da fase final do Campeonato da Europa de sub-21 e vai defrontar França, Polónia e Geórgia, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, em Bratislava, na Eslováquia.

A Seleção nacional, que ficou pelos «quartos» na última edição da prova, começa a caminhada na competição com a partida frente à França, a 11 de junho. A equipa de Rui Jorge volta a jogar dia 14 e fecha a fase de grupos no dia 17, com todos os jogos a serem disputados em Trenčín.