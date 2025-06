Depois do jogo cinzento de Portugal na estreia deste Campeonato da Europa de sub-21 frente à França, nada melhor que uma goleada para fazer subir os ânimos da formação lusa, com um 5-0 frente à congénere polaca.

É verdade que sempre que a Polónia se aproximava da área de Samuel Soares a defesa portuguesa tremia um pouco, mas a partir do momento que os comandados por Rui Jorge «descobriram que o ouro» estava nas laterais com Roger Fernandes e Geovany Quenda, o caminho estava traçado.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

Rui Jorge fez três alterações em relação à partida da primeira jornada contra a seleção gaulesa ao fazer entrar Flávio Nazinho, Pedro Santos e Henrique Araújo para os lugares de Rafael Rodrigues, Mateus Fernandes e Tiago Tomás.

O começo da partida não foi o melhor para as cores lusas pois foi a Polónia que criou a primeira ocasião de perigo por Szymczak, com um remate rasteiro a passar ao lado da baliza de Samuel Soares. Aliás, a Polónia quando conseguia ter um pouco mais de posse de bola conseguia sempre causar calafrios na defensiva lusa.

No entanto, tudo mudou ao minuto 17. Em honra aos descobrimentos, também estes sub-21 «descobriram o ouro» nas alas polacas e de seus nomes: Roger Fernandes e Geovany Quenda. O jovem do Sp. Braga, numa grande arrancada no lado esquerdo, passou com facilidade pelo adversário polaco e assistiu com um cruzamento perfeito o compatriota dos leões.

Mas o vendaval ainda estava no início. Nova vaga do ataque de Portugal, mais um passe incrível de Roger e Quenda, depois de um excelente trabalho individual fuzilou a baliza de Tobiasz. O jovem de 18 anos estava endiabrado, e num lance em que inicialmente estava sozinho contra cinco adversários polacos, acabou por descobrir com uma grande assistência Henrique Araújo para o 3-0 num remate à ponta de lança.

O avançado do Arouca por empréstimo do Benfica a faturar no mesmo dia em que iguala Manuel Fernandes com 30 internacionalizações pelos sub-21.

Paulo Bernardo não quis ficar atrás e também marcou no mesmo dia em que chegou às 30 internacionalizações. Cruzamento venenoso de Flávio Nazinho, Tobiasz ainda afastou com os punhos, mas em direção ao médio do Celtic, que só teve de atirar para o fundo das redes.

Ao intervalo, os «descobridores» saíram, mas o destino foi alcançado

Rui Jorge decidiu fazer muitas mudanças ao intervalo com a saída de Quenda, Roger e Paulo Bernardo e acabou por promover a estreia de Mathias De Amorim na categoria de sub-21. A Polónia voltou a entrar melhor, mas curiosamente foi de um livre perigoso dos polacos que nasceu o 5-0 final.

A jogada estudada da Polónia não resultou, Mathias De Amorim recuperou a bola e conduziu-a pelo campo fora. O jovem de 20 anos aguentou as faltas dos polacos e conseguiu colocar em Gustavo Sá. Este, abriu para Rodrigo Pinheiro que devolveu para Sá e o médio do Famalicão deixou para Rodrigo Gomes fechar o resultado na maior goleada desta edição do Campeonato da Europa de sub-21.

A Seleção Nacional segue no primeiro lugar do grupo à partida para a última jornada com quatro pontos, os mesmos que a França que venceu a Geórgia por 3-2. A Polónia já sabe que não vai seguir em frente na competição, com zero pontos em duas partidas.

Confira aqui a estatística da goleada de Portugal frente à Polónia: