Esta quarta-feira marcou a estreia da edição de 2025 do Campeonato da Europa de Sub-21 na Eslováquia.

No grupo de Portugal, a seleção lusa começou com um empate a zero, mas no outro jogo houve vencedor e com drama à mistura. A Geórgia venceu a Polónia por 2-1 num encontro que ficou decidido já nos minutos finais.

Com os golos a aparecerem apenas no segundo tempo, os georgianos chegaram à vantagem por intermédio de Lominadze [55m]. Kaluzinski [73m] reduziu para os polacos de grande penalidade.

Já perto do final, Gordeziani, entrado aos 80 minutos, voltou a devolver a vantagem à Geórgia aos 90+4m e garantiu os três pontos e a liderança isolada no grupo C.

No grupo A e no jogo de estreia do Europeu de Sub-21, a formação organizadora Eslováquia foi derrotada pela Espanha por 3-2 com uma grande recuperação no segundo tempo.

Na primeira parte, a Espanha chegou à vantagem em apenas dois minutos. Pubill [16m] e Joseph [18m] levaram os espanhóis com um 2-0 para o intervalo.

No entanto, a formação da casa reagiu e de que forma! Kopasek [48m] reduziu a desvantagem e pouco depois, Suslov [53m] de grande penalidade igualou a partida.

Tarrega [90m] tinha outras ideias e depois de uma forte pressão espanhola nos minutos finais conseguiu garantir o triunfo e liderança do grupo juntamente com a Itália que também venceu a Roménia por 1-0.

Baldzani [26m] fez o único golo da partida com a melhor oportunidade dos romenos a pertencer a Munteanu [45m+3], mas o avançado do Cluj falhou uma grande penalidade.