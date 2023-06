A primeira jornada no Campeonato da Europa de sub-21 não correu de feição à Alemanha, que empatou a uma bola com Israel, na Geórgia, mas os episódios após o jogo marcaram a estreia da Mannschaft na prova.

Depois do encontro, Youssoufa Moukoko e Jessic Ngankam, que falharam um penálti aos três e aos 80 minutos, respetivamente, foram alvos de insultos racistas nas redes sociais e viram o Instagram inundado de emojis de macaco e outros ataques nas caixas de comentários.

Moukouko, avançado do Borussia Dortmund, reagiu no final, citado pela Kicker. «São comentários feios. Se ganharmos, somos todos alemães, se perdermos, somos negros e vêm os comentários de macacos. Coisas assim simplesmente não pertencem ao futebol. É nojento.»

«Desta vez magoou-me. Tentámos cobrar os penáltis da melhor maneira possível. Ambos falhámos e temos de aceitar isso», acrescentou.

O jovem de 18 anos garantiu ainda não vai desativar as redes sociais. «Isso seria o caminho errado. Tens de lutar contra essas pessoas, esses idiotas. Eu também disse ao Jessic para não baixar a cabeça. Somos uma equipa, queremos apenas jogar futebol.»

Entretanto, o Hertha, clube de Ngankam descreveu o ataque racista como «nojento e desprezível», enquanto o Dortmund condenou veementemente os comentários.

