Geovany Quenda foi o único português na equipa ideal do Campeonato da Europa de sub-21, anunciou a UEFA.

O jogador do Sporting marcou três golos e fez duas assistências em quatro partidas pela Seleção na Eslováquia, onde decorreu a competição.

O onze ideal da UEFA tem em clara maioria jogadores da Inglaterra (seis) que se sagrou bicampeã europeia da categoria. Alemanha (três), França (um) e Portugal (um) fecham a equipa.

Confira aqui o onze ideal da UEFA do Euro Sub-21:

Guarda-redes: Beadle (ING)

Defesas: Livramento (ING), Cresswell (ING), Arrey-Mbi (ALE) e Merlin (FRA).

Médios: Martel (ALE), Anderson (ING) e McAtee (ING)

Avançados: Elliott (ING), Woltmade (ALE) e Geovany Quenda (POR).

The 2025 #U21EURO Team of the Tournament ✅ pic.twitter.com/dDvRmShPxc