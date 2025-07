Depois de ter sido nomeado para o onze ideal do Campeonato da Europa de sub-21, Geovany Quenda viu um dos seus golos no triunfo frente à Polónia (5-0) ser eleito como o melhor do torneio pela UEFA.

O tento de Quenda ficou à frente Hervey Elliott (Inglaterra vs Países Baixos) e Louis Munteanu (Espanha vs Roménia) que fechou o pódio, numa votação levada a cabo pelos adeptos.

Esta é a segunda vez consecutiva que um jogador português leva a distinção, depois de João Neves o ter conseguido na edição do torneio em 2023.