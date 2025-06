Portugal foi eliminado este sábado do Euro Sub-21 depois de ser derrotado nos quartos de final frente aos Países Baixos por 1-0. Os comandados por Rui Jorge jogaram com mais uma unidade desde os 21 minutos, falharam uma grande penalidade entre outras oportunidades. Os Países Baixos, foram pragmáticos e num lance rápido marcaram o único golo que Portugal sofreu no Europeu e que ditou a eliminação.

Portugal vinha de duas goleadas nos últimos dois jogos do Europeu de Sub-21 a Polónia (5-0) e Geórgia (4-0) e chegou aos «quartos» frente aos Países Baixos com a moral em cima. Roger, lesionado, nem sequer entrou na convocatória e foi substituído por Gustavo Sá no onze inicial.

Os comandados por Rui Jorge entraram melhor na partida com várias oportunidades de perigo criadas quer por Geovany Quenda, quer por Rodrigo Pinheiro, mas em ambas Tiago Tomás não foi capaz de emendar o cruzamento. Portugal estava por cima e parecia que o trabalho ainda ia ficar mais facilitado depois de van Bommel ver dois cartões amarelos em dois minutos e consequentemente ser expulso da partida aos 21 minutos.

Cerca de 10 minutos mais tarde, Gustavo Sá com uma «colher» descobriu Tiago Tomás em ótima posição na área neerlandesa e o avançado do Wolfsburgo foi rasteirado por Rensch. Numa fase inicial o árbitro georgiano Goga Kikacheishvili nada assinalou numa primeira instância, mas depois de visionar as imagens do VAR apontou para a marca de grande penalidade.

Quenda pegou na bola e assumiu a marcação, mas o avançado que já conta com três golos nesta edição da prova acertou em cheio no poste esquerdo da baliza de Roefs.

Os Países Baixos reagiram pouco depois e até chegaram a introduzir a bola na baliza portuguesa com um autogolo de Chico Lamba, mas o juiz da partida assinalou prontamente fora de jogo de Maatsen e anulou o lance.

Nem parecia que a formação neerlandesa tinha um jogador a menos e Samuel Soares foi obrigado a fazer uma grande mancha a remate de Van Bergen depois de um grande contra-ataque conduzido pela velocidade de Manhoef. O guardião luso conseguiu levar a partida empatada a zero para os balneários.

A segunda parte começou com mais um lance de perigo de Portugal. Já com Henrique Araújo no relvado, Gustavo Sá numa jogada de insistência cruzou para a entrada fulminante de Paulo Bernardo. O médio do Celtic obrigou Roefs a uma boa intervenção para evitar o golo português.

Já dizia o velho «ditado futebolesco»: «Quem não marca, sofre». A jogar com 10 desde os 21 minutos, e depois de muita posse de bola de Portugal com algumas oportunidades de relativo perigo, bastou um grande passe de Maatsen para desbloquear o marcador. O defesa neerlandês descobriu Poku que aguentou a carga de Flávio Nazinho, passou com facilidade por Samuel Soares e soltou a festa neerlandesa em Zilina, na Eslováquia.

Com este resultado, e com o único golo sofrido na competição, os comandados por Rui Jorge ficam pelo caminho nesta edição do Campeonato da Europa de Sub-21. Os Países Baixos aguardam o vencedor do jogo entre Espanha e Inglaterra para defrontarem nas meias-finais.