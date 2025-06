O selecionador Rui Jorge confirmou que vai rodar a equipa portuguesa no encontro frente à Polónia, no próximo sábado, para a segunda jornada do Europeu Sub-21.

«Vamos alterar, não apenas por gestão física, mas também por isso. O duelo anterior foi extremamente desgastante [...] Estou à vontade com todos e isso leva-me a poder pensar no jogo seguinte de outra forma», explicou o Selecionador Nacional.

«A última partida foi impactante [a nível físico] e fomos sentindo isso nos treinos nos dias seguintes. Obviamente, terá interferência na escolha do ‘onze’ para o próximo jogo, mas resta-nos jogar bem e estar ao melhor nível se queremos continuar em prova».

Depois do empate a zero na primeira jornada, Rui Jorge antevê um duelo difícil agora contra a Polónia, ainda mais, depois da derrota dos polacos na primeira jornada frente à Geórgia.

«A Polónia é diferente da França em relação à linha defensiva. Isso traz uma aglomeração de futebolistas, principalmente em zonas mais próximas da sua baliza, e dificulta a procura por espaços para finalizar. Agora, exibem outras qualidades quando decidem pressionar alto, são muito agressivos e fortes na bola parada ofensiva. Existem diversas situações que temos de contornar para vencê-los», referiu Rui Jorge.

Com um ponto no Grupo C, a par da França e atrás da Geórgia, Portugal sabe que uma vitória pode colocar a equipa no bom caminho para os quartos de final.

«Não queremos ser lentos na circulação da bola, mas agressivos a atacar este oponente. Temos futebolistas com versatilidade, inteligência e qualidade técnica para superar uma situação destas», garantiu o Selecionador.

O jogo frente à Polónia poderá ainda marcar a igualação do recorde de presenças pelos Sub-21, caso Paulo Bernardo e Henrique Araújo sejam utilizados, igualando os 30 jogos do histórico Manuel Fernandes.

«Esse número só tem significado por haver alguém que acredita que eles são potenciais jogadores da equipa principal e por ainda não terem tido a sorte de subir de patamar», comentou Rui Jorge, preferindo centrar a atenção no objetivo coletivo.

Portugal joga frente à Polónia este sábado, às 20h, uma partida que terá acompanhamento ao minuto aqui, Maisfutebol.