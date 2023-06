Portugal inicia nesta quarta-feira a participação no Campeonato da Europa de sub-21, defrontando a anfitriã Geórgia a partir das 17h00 (hora em Portugal Continental).

Europeu sub-21: Portugal contra o enguiço (e de olho em Paris)

Pedro Pauleta, antigo internacional português e atual diretor das equipas jovens da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), garante não estar preocupado com as baixas na seleção lusa.

«Não me preocupa. Obviamente, há jogadores que já estavam habituados a estar nesta equipa e não estão, mas será uma oportunidade para outros. O mais importante é que sabemos que a qualidade existente aqui é muita e que temos a capacidade de lutar em cada jogo pela vitória. Vamos à procura de começar com um bom jogo, de qualidade, e obter um ótimo resultado, que é vencer. Sinceramente, acredito muito nos jogadores. A equipa tem trabalhado muito bem como é habitual e existe muita confiança», diz.

O ex-jogador enaltece o trabalho de Rui Jorge à frente da seleção: «Ficaria satisfeito, e tenho a certeza de que isso vai suceder, se os jogadores tiverem o mesmo comportamento que têm tido em todas as seleções do Rui Jorge. Ou seja, que estejam preparados para ganhar cada partida com ambição, qualidade, união e respeito pelo adversário e procurando sempre a baliza contrária. Essa é a imagem de marca dos sub-21. Queremos chegar o mais longe possível e vamos à procura do sonho.»

«A Geórgia é uma seleção de qualidade, que tem grandes jogadores e vai jogar em casa. É o duelo inaugural e vai ser bastante difícil, mas acredito que iremos fazer uma grande exibição. Queremos muito começar bem este campeonato da Europa, mas a verdade é que todas as equipas presentes têm o seu mérito e ambição», frisa Pedro Pauleta.