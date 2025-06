A UEFA aplica já a partir desta quarta-feira a nova regra que limita o tempo de posse de bola pelos guarda-redes. A alteração, ratificada em março pelo International Board [IFAB], entra em vigor no Campeonato da Europa de Sub-21, onde está Portugal, e surge com o objetivo de combater as perdas de tempo.

Agora, se um guarda-redes segurar a bola por mais de oito segundos, será marcado um canto a favor da equipa adversária. A contagem inicia-se quando o guardião tem controlo total da bola e não está sob pressão.

Nos últimos cinco segundos, o árbitro fará uma contagem regressiva visível, levantando o braço. Se o guarda-redes for pressionado durante essa contagem, o árbitro interrompe a ação e assinala um livre indireto a favor da sua equipa.

Esta alteração substitui a regra anterior, que previa um livre indireto após seis segundos. A nível global, a medida só será obrigatória a partir de 1 de julho, mas a UEFA antecipou a sua aplicação no Europeu de Sub-21 e no Mundial de Clubes, que arranca no sábado nos EUA com Benfica e FC Porto em cena.

A UEFA decidiu também aplicar outra atualização do IFAB, desta vez relativa aos penáltis. Agora, se um jogador tocar involuntariamente duas vezes na bola durante a cobrança, o lance será repetido. Se o segundo toque for deliberado, mantém-se a regra atual: o penálti é dado como desperdiçado no desempate ou resulta num livre indireto durante o tempo regulamentar.

A seleção portuguesa inicia esta quarta-feira a sua 10.ª participação em Europeus de Sub-21, a terceira consecutiva, frente à França, às 20h [hora de Lisboa], em Trenčín, Eslováquia. Esta será uma partida que terá acompanhamento ao minuto, aqui no Maisfutebol.

O grupo da formação das «quinas», Grupo C, inclui ainda Polónia e Geórgia.