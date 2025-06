Declarações de Henrique Araújo à Sport TV depois da eliminação do Euro Sub-21 frente aos Países Baixos (1-0):

[Análise da partida]

«A verdade é difícil de perceber bem o que é que se passou. Tivemos oportunidades, eles também fecharam bastante lá dentro da área, depois da expulsão. Era um jogo que tínhamos tudo para ganhar, devíamos ter passado hoje. Acho que somos uma equipa que merecia chegar mais longe. Mas eles fecharam-se bem e nós a seguir. Acabámos por cometer um erro, eles deram ali mais uma oportunidade ainda antes. Acho que faltou-nos um bocadinho de calma, de perceber que o jogo tem 90 minutos, mas mesmo que não conseguíssemos marcar, teríamos um prolongamento a seguir. Realmente não é fácil jogar contra uma equipa com um bloco tão baixo e perder algum tempo, que é natural, tanto com um homem a menos. Mas acho que não conseguimos lidar bem com isso e depois eles aproveitaram bem ali numa oportunidade, numa desatenção nossa, conseguiram marcar o único golo que sofremos no campeonato da Europa.»

[Poucas oportunidades criadas]

«Acho que é sempre difícil jogar contra uma equipa que se fecha toda lá atrás, mas têm jogadores com qualidade e souberam-se defender bem. Nós tínhamos que conseguir meter mais vezes a bola na área e entrar em combinações dentro da área. Não conseguimos criar tantas oportunidades como queríamos, porque já sabíamos que era isso que eles iam fazer, que ao menos um homem contra nós iam acabar por se fechar. E nós não conseguimos desbloquear isso, não conseguimos chegar ao golo e depois de uma desatenção acabámos por sofrer um golo que, neste tipo de situação, acaba por nos matar num campeonato da Europa.»

[Os portugueses acreditavam que podia ter sido desta que conquistavam o título]

«Sim, acho que sim. Acho que fizemos uma excelente fase de grupos. Acho que a equipa foi superando jogo após jogo e neste jogo, até com a expulsão no início. Sentimos que podíamos ir para cima do adversário e conseguir passar às meias finais, mas realmente não foi possível. É difícil digerir isto. Acho que nós merecíamos mais e acho que foi um jogo mal perdido. Foi mal perdido, acho que também a responsabilidade nossa, obviamente, nós é que cometemos os erros, eles aproveitaram-nos bem, mas acho que também podíamos ter saído aqui com uma passagem e não conseguimos.»