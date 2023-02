Portugal, vice-campeão da Europa de futebol em sub-21, vai defrontar Croácia, Grécia, Bielorrússia, Ilhas Faroé e Andorra no Grupo G de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025.

As duas primeiras jornadas da qualificação estão marcadas para março e junho, sendo que Portugal e Croácia só iniciam a ‘caminhada’ depois do Europeu de 2023, onde a seleção lusa estará presente.

Qualificam-se para a fase final do Euro de 2025 os vencedores de cada um dos agrupamentos, os três segundos com melhores resultados com os cinco primeiros e os vencedores dos ‘play-offs’ entre os outros seis segundos colocados, em embates a duas mãos, em novembro de 2024.