Portugal goleou a Geórgia por 4-0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo C e a qualificação para os quartos de final do Campeonato da Europa de Sub-21 que está a decorrer na Eslováquia. Uma qualificação praticamente imaculada da equipa de Rui Jorge que passa esta fase de grupos com nove golos marcados e nem um consentido. A Geórgia também estava na luta, mas ficou cedo reduzida a dez e Portugal arrancou para uma vitória tranquila, com Geovany Quenda e Gustavo Sá em particular destaque.

Antes de nos virarmos para o jogo, olhamos primeiro para a classificação, até para explicar a forma como o jogo começou. Portugal precisava apenas de um empate para garantir a presença nos quartos de final, mas o primeiro lugar permitia-lhe lutar pelo primeiro lugar com a França que, à mesmo hora, defrontava a Polónia, já afastada da próxima fase. A Geórgia, por seu lado, estava obrigada a vencer para aspirar chegar ao segundo lugar.

Neste cenário, a Geórgia entrou com tudo neste jogo, com um ataque muito vertical e um jogo extremamente agressivo. A primeira oportunidade até foi para os georgianos, mas, logo a seguir, ao tentar recuperar uma bola em carrinho, Odisharia atingiu o tornozelo de Flávio Nazinho. O árbitro mostrou um cartão amarelo, mas, depois de alertado pelo VAR, foi rever as imagens e acabou por mudar a cor do cartão. Um duro golpe para as aspirações da Geórgia que, aos cinco minutos, ficava reduzida a dez. Odisharia deixou o relvado em lágrimas e a pedir desculpa aos companheiros.

A verdade é que a Geórgia, mesmo reduzida a dez, continua a ter a iniciativa do jogo e até esteve muito perto de abrir o marcador, numa bomba de Azarov que obrigou Samuel Soares a uma estirada espetacular para defender junto ao poste. Só depois deste lance, já perto dos vinte minutos, é que Portugal começou a entrar no jogo. Com uma crescente posse de bola, a equipa comandada por Rui Jorge começou a aproximar-se da baliza de Kharatishvili, com Geovany Quenda e Roger Fernandes a conseguirem profundidade pelos corredores.

Foi já com Portugal por cima do jogo que chegou o primeiro golo, com mais uma grande dose de infelicidade para a Geórgia. Um lance inofensivo, que resultou de uma combinação entre Quenda e Rodrigo Pinheiro, mas o cruzamento do lateral saiu frouxo à figura do guarda-rede da Geórgia que, no entanto, atrapalhou-se e deixou a bola escapar por entre as luvas para o interior da baliza. Sem fazer muito por isso, Portugal adiantava-se no marcador e regressava ao primeiro lugar do grupo, uma vez que a França, nesta altura, já vencia a Polónia por 2-0.

O golo de Rodrigo Pinheiro fica para a história como o golo 500 da Seleção de Sub-21. Um golo redondo, oferecido pela Geórgia. Portugal parecia ter o jogo completamente controlado, com uma crescente posse de bola, mas a Geórgia ainda conseguiu encher os pulmões para voltar a atacar a baliza de Samuel Soares nos últimos instantes da primeira parte.

Portugal chegou ao intervalo a vencer por 1-0, enquanto a França já vencia a Polónia por 3-0, mas a vantagem no saldo de golos continuava a ser portuguesa (6-0 contra 6-2).

Já na segunda parte, a Geórgia, sem nada a perder, voltou a entrar forte, novamente com um jogo agressivo, obrigando o árbitro a ir várias vezes ao bolso sacar o amarelo. Portugal ia gerindo o jogo em campo, enquanto Rui Jorge começava também a gerir a partir do banco, poupando, em primeiro lugar, os jogadores que já tinham cartão, Mateus Fernandes e Roger Fernandes.

Foi nesta altura que Geovany Quenda arrancou com tudo para o segundo golo. O jogador do Sporting invadiu a área, combinou com Gustavo Sá que devolveu de calcanhar para o extremo marcar com um remate cruzado. Foi a primeira intervenção do jogador do Famalicão no jogo, logo com uma assistência revestida de classe para o terceiro golo de Quenda nesta fase final.

Um golo que deixava Portugal ainda mais tranquilo, até porque, no outro jogo, a Polónia reduzia para 1-3. A verdade é que os jogadores que Rui Jorge foi lançando para a contenda, deram todos um contributo importante para o jogo.

Gustavo Sá já tinha feito a assistência para o segundo golo, enquanto Rodrigo Gomes, mal entrou, fez a bola rebentar no poste após assistência de Henrique Araújo. O avançado ficou a abanar a cabeça, mas redimiu-se logo a seguir, ao marcar o terceiro, de cabeça, na sequência de um canto marcado por João Marques, mais uma vez com Gustavo na jogada, com um desvio determinante junto ao primeiro poste.

Já em tempo de compensação, Portugal chegou à goleada, numa grande penalidade convertida por Henrique Araújo a punir uma falta sobre Gustavo Sá.

Portugal vai, agora, já no próximo sábado, defrontar o segundo classificado do Grupo D [Ucrânia, Países Baixos e Finlândia na luta] que só vai ficar definido na quarta-feira.