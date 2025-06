Henrique Araújo pede máxima concentração para o duelo com a França que vai assinalar, esta quarta-feira (20h00), a estreia de Portugal no Campeonato da Europa de Sub-21.

«Lembro-me que, há dois anos, o primeiro jogo era contra a Geórgia e, provavelmente, as pessoas não olhavam tanto para essa equipa, que até acabou por passar em primeiro naquele grupo. Temos de olhar para todos os encontros da mesma forma. É isso que se exige a uma seleção como a nossa», advertiu o avançado, em conferência de imprensa.

Portugal vai iniciar a 10.ª participação, terceira consecutiva, em fases finais do Campeonato da Europa de sub-21 diante da França, vencedora em 1988, no Estádio Sihot, em Trencin, na Eslováquia, na abertura do Grupo C que conta ainda com Polónia e Geórgia.

«A primeira partida é sempre importante neste tipo de competições, até para tirar alguma ansiedade e nervosismo. Somar os três pontos era muito bom e vamos entrar em campo para isso. Será um jogo complicado e sabemos do nível da França, mas também temos qualidade e vamos encará-la olhos nos olhos», vincou o dianteiro do Benfica que, na última temporada, esteve emprestado ao Arouca.

Os dois primeiros classificados dos quatro grupos acedem à fase a eliminar da 25.ª edição da competição, na qual Portugal já foi finalista derrotado em 1994, 2015 e 2021, estando a final marcada para 28 de junho, no Estádio Tehelné Pole, em Bratislava.

«Primeiro, há que focar neste jogo e, depois, nos seguintes. Isso é fundamental. O nosso objetivo é chegar o mais longe possível e isso é ir à final. É aquilo que ambicionamos. O grupo está confiante e ansioso para começar a competir. Acho que nos temos preparado bem para o que vamos enfrentar. Tivemos quase dez dias de treinos e conseguimos limar algumas arestas, tentando entender bem aquilo que queremos para os jogos», destacou.

Henrique Araújo, de 23 anos, é um dos quatro futebolistas ao dispor do selecionador Rui Jorge com experiência em fases finais de Europeus de sub-21, após a estreia em 2023, quando Portugal foi eliminado nos quartos de final pela Inglaterra (0-1), vencedora naquele ano.

«Todos os erros contam. Na última edição, entrámos com o pé esquerdo e isso criou-nos logo dificuldades. Podemos ver isto também pelo lado da superação e da capacidade de sacrifício que essa equipa teve. A mensagem que os futebolistas que já estiveram neste contexto podem passar àqueles que estão aqui pela primeira vez é que teremos de estar focados desde o primeiro minuto e esperamos sorrir amanhã [na quarta-feira]», analisou.

O ponta de lança contabiliza 29 internacionalizações e está a uma de igualar o ex-médio Manuel Fernandes, que participou nas fases finais de 2006 e 2007, como recordista de partidas pelos sub-21 portugueses, num pódio selado por cinco jogadores, entre os quais Paulo Bernardo, que soma 28 e também vai cumprir a segunda participação consecutiva na prova.

«Esses números e recordes são sempre bons. Não vim com o objetivo de bater recordes, mas de chegar o mais longe possível e, se possível, levar um título para casa. Esse é o nosso grande objetivo. Vamos ter equipas com muito valor pela frente e temos de estar focados no coletivo, porque é a partir daí que as individualidades aparecem», referiu ainda.