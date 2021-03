O sueco Glenn Nyberg vai apitar o jogo entre Portugal e a Suíça, da terceira e última jornada do grupo D do Europeu de sub-21, informou a UEFA.



O árbitro, de 32 anos, vai ter como assistentes os compatriotas Mohbod Beigi e Andreas Soderqvist enquanto o esloveno Rade Obrenovic será o quarto árbitro.



Nyberg só apitou por uma vez um encontro de equipas portuguesas e foi em agosto de 2020, quando os sub-19 do Benfica perderam contra o Dínamo de Zagreb (1-3) nos quartos de final da Youth League.



O Suíça-Portugal está agendado para as 17h00, da próxima quarta-feira, no estádio Stozice, em Ljubljana.