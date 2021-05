Thierry Correia e Francisco Trincão foram dispensados da Seleção sub-21 e substituídos por Abdu Conté e Filipe Soares, ambos do Moreirense.

Thierry testou positivo à covid-19 e Francisco Trincão teve um contacto considerado de alto risco pelas autoridades de saúde, pelo que tem de cumprir um período de isolamento profilático.

Os comandados de Rui Jorge estão concentrados desde domingo com vista ao jogo com a Itália, a contar para os quartos de final do Euro 2021.

A lista completa (atualizada) de convocados para o Euro sub-21:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton) e Luís Maximiano (Sporting)

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (FC Famalicão), Diogo Dalot (Milan), Pedro Pereira (Crotone), Abdu Conté (Moreirense ), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Farense)

Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino Luís (Monaco), Gedson Fernandes (Galatasaray), Romário Baró (FC Porto), Vítor Ferreira (Wolverhampton) e Filipe Soares (Moreirense)

Avançados: Dany Mota (AC Monza), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Jota (Valladolid ), Rafael Leão (Milan) e Tiago Tomás (Sporting )

(artigo atualizado)