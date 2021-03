Dany Mota foi a única ausência no arranque da preparação da seleção portuguesa de sub-21 para a fase de grupos do Europeu da categoria, confirmou à Lusa fonte da FPF.



O avançado do Monza apenas se apresentará esta noite na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a equipa comandada por Rui Jorge tem estado concentrada desde domingo. De resto, o grupo de convocados já treinou no relvado esta segunda-feira sem Diogo Dalot que se ficou pelo ginásio.



A comitiva nacional treinará pela última vez na Cidade do Futebol esta terça-feira, às 10h00. De seguida, viajará para a Eslovénia, país coorganizador do torneio, e chegará a Ljubljana pelas 19h30 locais.



Lembre-se que Croácia, Inglaterra e Suíça são as seleções adversárias de Portugal no grupo D.