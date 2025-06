A França venceu este domingo a Dinamarca por 3-2 no Campeonato da Europa de Sub-21 e está nas meias-finais da competição depois de ter estado a perder por duas ocasiões por 1-0 e depois por 2-1.

Conrad Harder começou do banco da seleção nórdica e foi de lá que viu a Dinamarca chegar à vantagem por intermédio de Bischoff (18m). Lemarechal colocou a bola em zona proibida e o jovem dinamarquês fuzilou a baliza de Restes.

Ainda antes do intervalo, Cisse (44m) faturou para a França e igualou o encontro. No entanto, logo após o início do segundo tempo, Sorensen (49m) voltou a devolver a vantagem para a Dinamarca.

A França pressionava e foi à procura do resultado. Mathys Tel viu o 2-2 anulado por fora de jogo à passagem do minuto 70, mas quando Merlin (84m) colocou a bola dentro da baliza dinamarquesa já contou.

O golo gaulês foi um «soco no estômago» para a Dinamarca que viu-se a perder logo no minuto seguinte. Mathys Tel faturou quando era mais importante e completou a reviravolta no marcador, carimbando a passagem às meias-finais do Campeonato da Europa de Sub-21.

Na próxima ronda, os franceses vão defrontar o vencedor da partida entre a Itália e a Alemanha.