A Bélgica e os Países Baixos empataram sem golos (0-0), num jogo marcado pelo equilíbrio total. Com isso, os dois vizinhos dividem o segundo lugar do Grupo A, com um ponto, deixando Portugal no último lugar: a Geórgia lidera com três pontos.

Num jogo em que as duas equipas apresentaram algumas das suas maiores estrelas, casos de De Ketelaere (Milan) e Lois Openda (Lens), do lado belga, mais Summerville (Leeds), Brian Brobbey (Ajax) e Gravenberch (Bayern Munique), do lado neerlandês, a Bélgica criou mais perigo, mas o equilíbrio foi evidente.

Tanto assim que os belgas fizeram seis remates contra três dos Países Baixos, mas de resto foi tudo muito igualado em posse de bola (47 contra 53 por cento), cantos (11 contra 10), foras de jogo (2 contra 2) e até faltas cometidas (10 contra 10). O empate, por isso, assenta-lhes bem.