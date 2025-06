Vamos ser sinceros – o empate serve a ambas as seleções. Se é certo que tanto Portugal como França gostariam de ter vencido a jornada inaugural do Grupo C do Euro Sub-21, a verdade é que ambas as equipas acalentam boas chances de seguir para os quartos de final depois de um empate (0-0) em Trencin, nesta quarta-feira.

Portugal teve de longe as melhores chances para marcar, mas a falta de acerto manchou a exibição da equipa de Rui Jorge. Paulo Bernardo falhou várias oportunidades de golo, com Roger Fernandes e Tiago Tomás também a pecarem nesse capítulo. Samuel Soares evitou a derrota na segunda parte (especialmente nos descontos) e as seleções favoritas do Grupo C desejam agora bater Geórgia e Polónia após este duelo equilibrado.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

Os sub-21 de Rui Jorge iniciaram a caminhada no Euro da categoria. Com jogadores de 2002, como Paulo Bernardo ou Tiago Tomás, e também Geovany Quenda, nascido em 2007, Portugal alinhou uma verdadeira 'salganhada' de jogadores de diferentes contextos. Samuel Soares foi 'dispensado' pelo Benfica e defendeu a baliza, com as laterais da defesa a serem entregues a Rodrigo Pinheiro (Famalicão) e Rafael Rodrigues (AVS). No centro da defesa, Chico Lamba (Arouca) e João Muniz (Sporting B).

À frente do meio-campo, o baixinho Diogo Nascimento, destaque do Vizela, da II Liga. Mateus Fernandes (Southampton) e Paulo Bernardo (Celtic) foram os interiores, com um tridente ofensivo composto por Geovany Quenda (Sporting), Tiago Tomás (Wolfsburgo) e o estreante Roger Fernandes (Sp. Braga). Ainda por cima, os oponentes tinham por norma grande experiência na Ligue 1 e eram mais velhos, normalmente entre os 22 e 23 anos.

Portugal falhou várias chances, normalmente por Paulo Bernardo

Portugal entrou bem no jogo. Rápido a recuperar a bola e entregá-la aos defesas para iniciar a construção, Diogo Nascimento era dinâmico na pressão e assertivo no passe. Mateus e Paulo Bernardo apareciam no ataque, com os laterais mais preocupados em defender. Quenda foi o desequilibrador e Tiago Tomás muito batalhador no ataque.

Nos primeiros 25 minutos, Portugal somou várias chances de golo. Em duas, Bernardo apareceu na cara de Restes, mas a receção tirou-lhe tempo de reação. Roger Fernandes teve falta de pontaria (e algum egoísmo) e Tiago Tomás viu o guardião contrário negar-lhe um grande golo, aos 16 minutos. A França ia ameaçando pelas bolas paradas e com uma grande penalidade assinalada após falta de Rafael Rodrigues. No entanto, o VAR avisou que esta tinha acontecido fora da grande área.

O jogo iria para o intervalo com um nulo no marcador. No descanso, Rui Jorge fez uma alteração – o amarelado Rafael Rodrigues deu lugar a Flávio Nazinho, do Cercle Brugge. A segunda metade trouxe um crescimento de França e mais dificuldades para Portugal. Odobert atirou logo aos 47, mas Lamba conseguiu um desvio essencial. Samuel Soares teve ainda intervenções importantes que evitaram o golo dos gauleses.

O grande destaque da segunda parte vai mesmo para o desperdício de Paulo Bernardo. Se o médio teve duas chances falhadas na primeira parte, igualou a contagem na segunda. Duas grandes oportunidades em podia ter feito melhor, na pequena área. Porém, a sorte não esteve do lado do capitão. Rui Jorge lançou na segunda parte Rodrigo Gomes, Carlos Forbs e Gustavo Sá. Forbs foi aquele que mais mexeu com a partida, a desequilibrar no corredor esquerdo.

Samuel Soares foi essencial ainda nos descontos, ao travar um remate forte, mas o jogo acabou mesmo com um empate a zeros. No fundo, assistimos a uma espécie de acordo de cavalheiros.

Com Geórgia e Polónia no mesmo grupo destes dois 'tubarões' futebolísticos, só duas equipas seguem para a próxima fase. No outro duelo do grupo, a Geórgia venceu por 2-1. Assim, Portugal e França acalentam esperanças.