O Euro sub-21 começou esta quarta-feira, na Geórgia e na Roménia, com a derrota de Portugal frente à equipa da casa, a Geórgia, precisamente, e com o empate da Bélgica com os Países Baixos no outro jogo do Grupo A.

Recorde-se que se apuram os dois primeiros classificados de cada grupo.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES:

Grupo A

Geórgia-Portugal, 2-0

Bélgica-Países Baixos, 0-0

Classificação: Geórgia, 3 pontos; Bélgica, 1; Países Baixos, 1; Portugal, 0.

Grupo B

Ucrânia-Croácia, 2-0

Roménia-Espanha, mais tarde

Classificação: Ucrânia, 3 pontos; Roménia, 0; Espanha, 0; Croácia, 0.

Grupo C

Rep. Checa-Inglaterra, quinta-feira

Alemanha-Israel, quinta-feira

Classificação: Rep. Checa, 0 pontos; Inglaterra, 0; Alemanha, 0; Israel, 0.

Grupo C

Noruega-Suíça, quinta-feira

França-Itália, quinta-feira

Classificação: Rep. Checa, 0 pontos; Inglaterra, 0; Alemanha, 0; Israel, 0.