O selecionador italiano de sub-21 pediu coragem à sua equipa para o encontro frente a Portugal, a contar para os quartos de final do Euro de sub-21.



«Quero uma equipa que não tenha medo de ninguém, que jogue de forma inteligente e entre em campo para tentar fazer o seu jogo. Como estas partidas são de elevado nível, será difícil pensar que podemos dominar. Haverá várias situações para ler e deveremos agir com inteligência», considerou Paolo Nicolato, em videoconferência de imprensa.



O técnico transalpino admitiu que a «squadra azzurra» não parte como favorita para o duelo com a seleção de Rui Jorge, tendo de seguida relativizado o assunto.

«Provavelmente, não começamos como favoritos contra Portugal. Estamos ao nível de equipas muito importantes, mas não estou particularmente interessado em ser favorito ou não. O campo decidirá. Quando defrontamos adversário tão fortes, há o risco de começar tímido e tentar ser conservador, mas não duvido que terei uma equipa corajosa», vincou.

Paolo Nicolato, de 54 anos, orientou as seleções transalpinas entre os escalões sub-16 e de ‘esperanças’ nos último cinco anos e participou há quase três na final do Europeu de sub-19, que Portugal venceu em solo finlandês (4-3, após prolongamento).

«Terminar em segundo ou terceiro não são resultados fáceis de alcançar em provas com 55 equipas. Sou contra essa cultura de que só quem vence é bom e os outros são meros derrotados. Eu beijaria a medalha de prata, mas também a de bronze. Estes rapazes sempre me mostraram que dão 100 por cento até ao fim, estejam a ganhar ou a perder», sublinhou.

Gianluca Frabotta, Riccardo Marchizza e Sandro Tonali são baixas por castigo enquanto Lorenzo Colombo e Matteo Gabbia ficaram de fora por opção.



O Portugal-Itália está marcado para as 20h00, desta segunda-feira, no Estádio Stozice, em Ljubljana.