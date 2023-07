Foi há sete anos que Portugal saiu à rua para comemorar a conquista do Campeonato da Europa, no Euro2016, em França, imortalizado pelo golo de Éder no Stade de France.

A Federação Portuguesa de Futebol assinala a data histórica esta segunda-feira, 10 de julho, com a publicação de um vídeo que resume a histórica final com a França, desde a entrada em campo, ao hino de Portugal, passando pela lesão de Cristiano Ronaldo, às defesas de Rui Patrício até ao golo de Éder.

Uma conquista para sempre.

Vale sempre a pena recordar: