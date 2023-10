O presidente da federação de Inglaterra veio a público anunciar que a seleção inglesa está disponível a jogar a fase de qualificação para o Euro2028, mesmo depois da UEFA atribuir a organização da fase final ao Reino Unido e Irlanda.

Na prática, serão cinco os países anfitriões, uma vez que o Reino Unido, além da Inglaterra, engloba também o País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, a que se junta ainda a República da Irlanda. É a primeira vez que uma fase final vai ter cinco países organizadores. A UEFA costuma isentar o país anfitrião da fase de qualificação, mas neste caso serão cinco.

Mark Bullingham, presidente da federação inglesa, considera que a possibilidade mais plausível é todos jogarem a fase de qualificação e assume, desde já, que a Inglaterra está disposta a isso.

«Do nosso ponto de vista, será positivo integrarmos a fase de qualificação e queremos que todos [os países anfitriões] participem. Nesta altura ainda estamos em fase de negociação com os outros países e a UEFA. Nós consideramos que, face ao novo formato do futebol europeu, será a melhor solução», destacou o líder do futebol inglês.

A UEFA ainda não tomou uma posição oficial sobre este assunto, mas coloca a possibilidade de poder repescar» duas das cinco seleções anfitriãs, depois da fase de qualificação.

O próximo Campeonato da Europa, em 2024, vai ser organizado pela Alemanha, depois, em 2028, será a vez do Reino Unidos e República da Irlanda, enquanto Itália e Turquia vão dividir a fase final do Euro2032.