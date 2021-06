Romelu Lukaku, companheiro de Eriksen no Inter Milão, foi dos primeiros a homenagear o internacional dinamarquês, poucas horas depois do enorme susto que fez parar o Campeonato da Europa, no embate entre a Dinamarca e a Finlândia, ao dedicar o primeiro golo que marcou à Rússia ao companheiro de equipa, mas agora anunciou que está em perspetiva nova dedicatória a Eriksen.

Em conferência de imprensa, o possante avançado belga anunciou que esta quinta-feira, ao minuto dez do jogo com a Dinamarca, a Bélgica tem preparada uma mensagem de força para o jogador dinamarquês que continua a realizar exames.

«Quando Eriksen for aplaudido ao minuto 10, vamos meter a bola fora e aplaudir também. É o normal», assegurou o avançado que defendeu ainda que os jogadores deveriam ter cursos de primeiros socorros para poderem auxiliar os colegas face a alguma contrariedade.



«Quando vês o que o Simon Kjaer fez por ele… é muito importante. Não faria mal se nós, como jogadores, tivéssemos um curso para saber o que fazer nestas situações», destacou.

Lukaku anunciou ainda que tenciona visitar Eriksen no hospital onde está a recuperar do enorme susto, numa altura em que ainda não é claro se Eriksen vai prosseguir a carreira. «Falei com o treinador e quero visitá-lo no hospital. Tive em contacto com ele e disse que pode contar sempre comigo. Agora tem de passar tempo com a família dele», destacou ainda o avançado do Inter Milão.