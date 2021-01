A Federação polaca de futebol anunciou nesta segunda-feira a saída do selecionador Jerzy Brzeczek, que assumiu o cargo em 2018.



Jerzy Brzeczek levou a seleção polaca ao primeiro lugar no grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa de 2020, que foi adiado devido à pandemia de covid-19.



A Polónia vai disputar o primeiro jogo daqui a cerca de cinco meses, frente à Eslováquia (14 de junho). Espanha e Suécia serão os outros adversários da seleção polaca na fase de grupos do Euro2020.