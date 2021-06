A Áustria venceu a Ucrânia por 1-0 e juntou-se aos Países Baixos no lote das equipas do Grupo C apuradas para os oitavos de final do Euro 2020.

Os austríacos fecharam o agrupamento com 6 pontos, mais 3 do que a Ucrânia e menos 3 do que os Países Baixos, que venceram a Macedónia do Norte por 3-0 e seguem em frente com pleno de vitória.

Os Países Baixos voltam a jogar a 27 de junho em Budapeste e vão medir forças com o terceiro classificado do Grupo D, E ou F. A Áustria defronta a Itália um dia antes em Wembley, Londres.

Nesta altura, a Ucrânia ainda pode apurar-se para a próxima fase do Euro, mas para isso acontecer precisar de ser um dos quatro melhores terceiros classificados.