Antonio Rüdiger e Ilkay Gündogan estão com problemas físicos, não participaram no treino da Alemanha, este domingo, em Herzogenaurach, na Baviera, mas vão viajar com a equipa para Londres onde, na próxima terça-feira vão defrontar a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em jogo dos oitavos de final do Euro2020.

O defesa do Chelsea está limitado devido a uma constipação, enquanto o médio do Manchester City está a recuperar de uma contusão que sofreu no decorrer do jogo com a Hungria.

Em sentido contrário, Thomas Müller está totalmente recuperado da lesão no joelho. Kai Havertz também já treinou sem limitações, apesar de um traumatismo no joelho que resultou num choque com um adversário, também no último jogo da fase de grupos.

A comitiva alemã viaja esta segunda-feira para Londres.