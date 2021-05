Depois de um dia de folga, a Seleção Nacional regressou esta segunda-feira ao trabalho com apenas vinte dos 26 cconvocados para a fase final do Campeonato da Europa, uma vez que João Moutinho apresentou-se com «fadiga muscular» e foi dispensado da sessão desta tarde.

Fernando Santos trabalha, assim, com um grupo reduzido de vinte jogadores, uma vez que, além do jogador do Wolvehamton, há ainda outros cinco que ainda não se apresentaram no estágio que está a decorrer na Cidade do Futebol.

Bruno Fernandes, que jogou a final da Liga Europa, é apenas esperado na quarta-feira, enquanto o trio do Manchester City, que jogou a final da Liga dos Campeões, só integram os trabalhos no próximo sábado. Além destes jogadores, fica ainda a faltar Gonçalo Guedes que se encontra em isolamento depois de um teste positivo à covid-19.