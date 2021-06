O defesa central Harry Maguire foi eleito o homem do jogo na vitória de Inglaterra sobre a Alemanha, que valeu o apuramento para os quartos de final do Euro2020.

O jogador do Manchester United estreia-se na eleição, num jogo que enche de esperança os adeptos ingleses.

Leader 💪



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Maguire = Star of the Match 🥇



🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/kmNMg5ur2b