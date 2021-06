O comité de Disciplina da UEFA nomeou esta terça-feira um inspetor para conduzir uma investigação ao incidente que envolveu o austríaco Marko Arnautovic, na sequência da queixa apresentada pela Macedónia do Norte que considerou que o jogador austríaco de origem sérvia fez um gesto de cariz nacionalista dirigido a Ezgjan Alioski de origem albanesa.

O caso terá ocorrido no embate entre as duas seleções, no passado domingo, em que a Áustria acabou por bater a Macedónia do Norte por 3-1, em jogo do Grupo C do Euro2020.

Arnautovic já veio, entretanto, a pública, reconhecer ter proferido palavras mais inflamadas e, por isso, pediu desculpa, mas sublinhou, em letras maiúsculas, na sua conta na rede social Instagram, que não é racista.