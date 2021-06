O selecionador belga Roberto Martinez garante que os diabos vermelhos estão muito «positivos» para o embate deste domingo com Portugal e nem quer ouvir falar num possível fracasso diante de Cristiano Ronaldo e companhia.

«Estamos mais centrados no objetivo. Este torneio é único. Podemos voltar a casa, podemos estar no nosso balneário, perto das famílias mas, por dentro, o grupo está a trabalhar com muita concentração e ilusão. O ambiente não é muito diferente das outras competições em que já estivemos, mas há muita energia e queremos mostrar isso em campo amanhã», começou por destacar.

O líder dos belgas não sabe se vamos assistir a um jogo aberto ou mais fechado, considera que esse factor vai depender muito do primeiro golo. «Nestes jogos depende muito do primeiro golo. Todos sabem que Portugal tem individualidades incríveis, mas também tem uma equipa ganhadora que trabalha muito bem sem bola e cria muito perigo nas transições. É o atual campeão da Europa e venceu a Liga das Nações. Se o jogo vai ser aberto ou fechado depende do primeiro golo e da forma como jogo vai mudar depois desse primeiro golo», destacou.

Nacer Chadli sentiu-se indisposto e vai falhar o jogo deste domingo, mas Martinez conta recuperar o extremo para os restantes jogos. «Não queremos perder nenhum jogador, mas o Chadli ontem não se sentiu bem, não conseguiu recuperar e decidimos que era melhor não viajar connosco. Ainda há a possibilidade que ele possa viajar amanhã, os médicos dizem que ele já se sente melhor. Vamos ver, não espero que esteja preparado para o jogo, não participou nos últimos dois treinos, mas se passarmos amanhã vai estar disponível para os restantes jogos», explicou.

Este será o jogo número sessenta de Roberto Martinez como selecionador. «Não sabia disso, mas tenho um grande orgulho em treinar a Bélgica, sobretudo num torneio importante como o Campeonato da Europa. Não tenho palavras para explicar o privilégio que sinto em fazer parte deste grupo. Amanhã será uma celebração de todo o grupo de trabalho, estamos todos comprometidos. Os jogadores têm sido fantásticos comigo desde o primeiro dia», comentou.

O selecionador belga desvalorizou o facto da Bélgica ser, nesta altura, a primeira classificada do ranking FIFA, mas também não quis comentar uma eventual derrota diante de Portugal. «Este não é o momento para responder a essa pergunta. Tudo o que temos feito é para ganhar o jogo, é o nosso objetivo. Se não conseguirmos o resultado que queremos, podem voltar a fazer essa pergunta. Há várias formas de progredir no torneio e até agora temos sido perfeitos, não só nos treinos, mas também nos resultados. Três vitórias em três jogos. Até agora está tudo bem, não quero falar de cenários hipotéticos porque estamos muito positivos», destacou.

Apesar da confiança, o selecionador admitiu que também treinou as grandes penalidades, caso seja necessário. «Logicamente que os penalties é algo que se treina, mas ainda não defini quem vai marcar antes do jogo. Obviamente que temos uma lista clara de quem pode marcar. Não é algo que preparamos agora, estamos a preparar-nos há seis meses», referiu ainda.