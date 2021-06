Billy Gilmour, médio escocês, foi eleito o melhor em campo no empate (0-0) da Escócia frente à Inglaterra, em jogo da segunda jornada do grupo D do Euro 2020.

O jovem de apenas 20 anos, que atua no Chelsea, até foi substituído aos 76 minutos, mas brilhou no meio-campo escocês no tempo em que esteve em campo.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)

Polónia-Eslováquia: Milan Skriniar (Eslováquia)

Espanha-Suécia: Victor Lindelof (Suécia)

Hungria-Portugal: Cristiano Ronaldo (Portugal)

França-Alemanha: Paul Pogba (França)

Finlândia-Rússia: Aleksei Miranchuk (Rússia)

Turquia-País de Gales: Gareth Bale (País de Gales)

Itália-Suíça: Manuel Locatelli (Itália)

Ucrânia-Macedónia do Norte: Andriy Yarmolenko (Ucrânia)

Dinamarca-Bélgica: Romelu Lukaku (Bélgica)

Países Baixos-Áustria: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Suécia-Eslováquia: Alexander Isak (Suécia)



Croácia-República Checa: Luka Modric (Croácia)

Inglaterra-Escócia: Billy Gilmour (Escócia)