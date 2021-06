Andrey Mostovoy testou positivo à covid-19, informou esta sexta-feira a Federação russa, a um dia da estreia no Euro 2020.

Para o lugar do médio de 23 anos do Zenit, foi chamado o defesa Roman Evgeniev, do Dínamo de Moscovo, lê-se no comunicado divulgado pelo organismo nas redes sociais.

A Rússia joga o primeiro jogo no Euro este sábado, frente à Bélgica, a partir das 20h00.